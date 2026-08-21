Невролог рассказала, при каких реакциях на магнитные бури стоит посетить врача
Людям, подверженным влиянию магнитных бурь, стоит обращаться к врачу в случае необычных и выраженных реакций организма. Об этом РИА Новости сообщила врач-невролог Приморской краевой клинической больницы №1 Елена Овчинникова.
Специалист подчеркнула, что стандартные симптомы обычно не требуют визита к врачу. Речь идёт о привычных реакциях организма, с которыми человек может справиться самостоятельно.
Однако, если реакция организма необычна, выражена сильно или резко, если возникают новые и непривычные ощущения, вызывающие беспокойство, следует обратиться за медицинской помощью. Это могут быть боли, головокружения, колебания артериального давления, которые ранее не наблюдались, пояснила Овчинникова.
Невролог отметила, что повышение температуры тела является обязательным поводом для посещения врача. По словам медика, первым шагом должно быть обращение к терапевту, который при необходимости направит к специалисту узкого профиля.
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