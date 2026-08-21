Невролог рассказала, при каких реакциях на магнитные бури стоит посетить врача

21 августа 2026, 09:24

Невролог Овчинникова: идти к врачу на фоне магнитных бурь нужно при сильной боли

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Людям, подверженным влиянию магнитных бурь, стоит обращаться к врачу в случае необычных и выраженных реакций организма. Об этом РИА Новости сообщила врач-невролог Приморской краевой клинической больницы №1 Елена Овчинникова.