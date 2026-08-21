Врач предупредил об опасности сочетания кофе и газировки

21 августа 2026, 10:39

Врач Умнов: коктейли с кофе и газировкой — это удар по нервной системе

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Смеси эспрессо с газировкой могут усилить нагрузку на желудок, нервную систему и сердце. Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов рекомендовал с осторожностью относиться к таким напиткам, особенно людям с хроническими заболеваниями.