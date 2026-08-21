Врач предупредил об опасности сочетания кофе и газировки
Смеси эспрессо с газировкой могут усилить нагрузку на желудок, нервную систему и сердце. Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов рекомендовал с осторожностью относиться к таким напиткам, особенно людям с хроническими заболеваниями.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист отметил, что кофейные коктейли с тониками, колой, сладкими сиропами и соками все чаще появляются в меню кафе. Среди популярных вариантов — бамбл-кофе с апельсиновым или гранатовым соком, а также эспрессо со льдом и ароматизированной газировкой. По словам Умнова, подобные сочетания содержат сразу несколько стимулирующих компонентов.
Кофе усиливает выработку соляной кислоты и ускоряет работу кишечника. Углекислый газ раздражает слизистую, провоцирует вздутие, тяжесть и изжогу. При гастрите, язве, гастроэзофагеальном рефлюксе или синдроме раздраженного кишечника такой коктейль способен вызвать болезненные ощущения и обострение симптомов.
Отдельный риск связан с высоким содержанием сахара в газированных напитках. Сладкая смесь с кофеином может резко повысить уровень глюкозы, после чего последует спад энергии. Врач посоветовал людям с диабетом и нарушениями обмена веществ учитывать эту нагрузку.
Умнов добавил, что кофеин обладает мочегонным эффектом. Недостаток воды после такого напитка повышает риск обезвоживания, слабости и головокружения из-за потери жидкости и электролитов.
Людям с аритмией, заболеваниями сердца и повышенным артериальным давлением врач рекомендовал исключить сочетание кофе с колой. Он подчеркнул, что горячий эспрессо, добавленный в газировку, может раздражать горло и стенки желудка.
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