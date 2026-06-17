«Забыть о зонтах»: Синоптик рассказал, когда в Москву и область вернутся солнце и жара

17 июня 2026, 13:49

Синоптик Цыганков: в Москву и Подмосковье жара вернется только в июле

Фото: iStock/Oleg Elkov

Середина июня в столичном регионе выдалась по-настоящему осенней: вместо привычного зноя — холодный арктический воздух, циклоны с Балтики и обложные дожди. Чего ждать во второй половине недели и порадует ли погода москвичей на выходных?





Начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с «Радио 1» заявил, что настоящая жара откладывается как минимум до июля.





«Неделя у нас оказалась холодная, даже холоднее нормы на градус-полтора. Похолодание вызвано влиянием циклона, который стоит над Балтикой и захватывает Ленинградскую область, «гоня холодный воздух Арктики» на Москву. Тепло пытается пробиться лишь с юго-запада, со стороны Беларуси, но делает это крайне медленно», — сказал он.

«Ночные температуры до +12, дневные — до 21 градуса. Ветер юго-западный, при грозе может быть порывистый до 15 м/с. То же самое 19–20-го числа, дальше будет немного теплее. Единственный день, когда погода даст передышку и приблизится к климатической норме, — это воскресенье. Именно тогда Москва может увидеть солнце и забыть о зонтах», — уточнил Цыганков.