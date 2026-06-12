Синоптик ответил, когда из Москвы уйдет жара
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, какая погода ждет Москву на следующей неделе. По его словам, выходные начнутся с резкого похолодания.
Холодный фронт пройдет в ночь на воскресенье, пишет RT. Днем температура не поднимется выше +23 °C. Синоптик также предупредил о возможных грозах, граде и усилении ветра до 17-18 метров в секунду. Шувалов добавил, что вся неделя будет прохладной — на 1-3 °C ниже климатической нормы — и дождливой, но осадки ожидаются кратковременными.
Ранее собеседник говорил, что до длинных выходных ситуация сильно не изменится. Речь шла о жаркой и сухой погоде.
Отмечалось, что дождей не будет, а ветер ожидался слабый. Атмосферное давление не имело заметных колебаний.
Читайте также: