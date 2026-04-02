Забытая «тыква» русских богатырей: Как Московская область возрождает национальный спорт Кила
Они не бегают по ровному газону и не получают миллионные контракты. Их поле — это улица или заснеженное поле, мяч весит полтора килограмма и формой напоминает тыкву, а главное правило гласит: «Земля и воздух — две разные стихии». Знакомьтесь: Кила — старинная русская народная игра, которую пытались похоронить 150 лет назад, но сегодня она возвращается триумфально.
Президент Федерации Килы России Дмитрий Черняк и руководитель Люберецкой ватаги Максим Голиков в беседе с «Радио 1» рассказали, почему «русский футбол» принципиально отличается от английского, как на игру повлияли музейные архивы и почему в Люберцах администрация поддержала спорт быстрее, чем в других городах.
«Кила — это не просто развлечение. В дореволюционной России она была маркером важнейших событий в жизни крестьянина. Играли в неё преимущественно на Масленичной неделе, либо на каких-то очень крупных праздниках. Это могла быть даже свадьба: играли ватага жениха против ватаги невесты. Правила тогда были гибкими. Никаких стадионов с разметкой. На острове Кижи, например, расстояние между «воротами» составляло 2,5 километра», — поделился Дмитрий Черняк.
По его словам, главная «фишка» килы — разделение игры на два уровня. Этого не встретишь ни в футболе, ни в регби. Если мяч на земле — играть можно только ногами. Как только мяч оказывается в воздухе — в воздухе его можно схватить руками и уже перекидывать или нести. Если мяч снова упал на землю — опять играть можно ногами. При этом действует железное правило коллективизма: сам себе навесить мяч в руки нельзя.
«Возрождение килы началось в 2014 году. Базой послужила докторская диссертация историка Бориса Горбунова. Но свежие данные продолжают находить до сих пор благодаря случайности. С мячом тоже пришлось экспериментировать. Современный снаряд шьют из трёх кусков кожи (отсюда форма «тыквы»), а внутри — синтетика. Попытка использовать аутентичную овечью шерсть провалилась», — сказал собеседник.
Эксперты уверили, что место в игре найдётся каждому: габаритные игроки нужны, но шустрый, худенький игрок, который может забежать за спину, ценится даже больше
«Если у тебя футбольный опыт — ты сможешь применить дриблинг. Есть опыт в гандболе, баскетболе или единоборствах — добро пожаловать. Кила объединяет представителей разных видов спорта. Любая национальная игра — это мощный культурный код. Занимаясь английским футболом, мы погружаемся в культуру британских фанатов. А кила передаёт тот самый русский дух», — резюмировали спикеры.