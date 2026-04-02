Забытая «тыква» русских богатырей: Как Московская область возрождает национальный спорт Кила

02 апреля 2026, 18:30

Фото: Федерация килы России

Они не бегают по ровному газону и не получают миллионные контракты. Их поле — это улица или заснеженное поле, мяч весит полтора килограмма и формой напоминает тыкву, а главное правило гласит: «Земля и воздух — две разные стихии». Знакомьтесь: Кила — старинная русская народная игра, которую пытались похоронить 150 лет назад, но сегодня она возвращается триумфально.





Президент Федерации Килы России Дмитрий Черняк и руководитель Люберецкой ватаги Максим Голиков в беседе с «Радио 1» рассказали, почему «русский футбол» принципиально отличается от английского, как на игру повлияли музейные архивы и почему в Люберцах администрация поддержала спорт быстрее, чем в других городах.





«Кила — это не просто развлечение. В дореволюционной России она была маркером важнейших событий в жизни крестьянина. Играли в неё преимущественно на Масленичной неделе, либо на каких-то очень крупных праздниках. Это могла быть даже свадьба: играли ватага жениха против ватаги невесты. Правила тогда были гибкими. Никаких стадионов с разметкой. На острове Кижи, например, расстояние между «воротами» составляло 2,5 километра», — поделился Дмитрий Черняк.

«Возрождение килы началось в 2014 году. Базой послужила докторская диссертация историка Бориса Горбунова. Но свежие данные продолжают находить до сих пор благодаря случайности. С мячом тоже пришлось экспериментировать. Современный снаряд шьют из трёх кусков кожи (отсюда форма «тыквы»), а внутри — синтетика. Попытка использовать аутентичную овечью шерсть провалилась», — сказал собеседник.

«Если у тебя футбольный опыт — ты сможешь применить дриблинг. Есть опыт в гандболе, баскетболе или единоборствах — добро пожаловать. Кила объединяет представителей разных видов спорта. Любая национальная игра — это мощный культурный код. Занимаясь английским футболом, мы погружаемся в культуру британских фанатов. А кила передаёт тот самый русский дух», — резюмировали спикеры.