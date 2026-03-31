Подольский борец Дмитрий Тельпиз в четвертый раз выиграл первенство России

31 марта 2026, 17:34

С 29 по 31 марта в Уфе проходит первенство России по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет, сообщает пресс-служба администрации городского округа.







Спортсмен уверенно провел несколько встреч на пути к финалу, а в решающем поединке проявил характер и мастерство, одержав победу над сильным соперником.



В успехе Дмитрия, отметили в спортивной школе, значительная заслуга его наставника — тренера Дильшода Арипова, а также всей команды СШОР «Космос», обеспечивающей высокий уровень подготовки борцов.



В ближайшее время спортсмену предстоит выступить на первенстве Европы, где он будет представлять Российскую Федерацию.