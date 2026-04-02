В Подмосковье построят новый завод «Фаберлик» по производству БАДов

02 апреля 2026, 17:31

Резидент ОЭЗ «Ступино» компания «Фаберлик Нэйчурал Лабс» получила разрешение на строительство нового завода по выпуску БАДов и пищевой продукции. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.





Инвестировать в запуск нового производства компания собирается около 985 миллионов рублей.





«Площадь производственно-складского комплекса составит не менее восьми с половиной тысяч квадратных метров. Завершить строительство планируется в 2027 году», — рассказала зампред областного правительства — инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.