В лыжных гонках в Подольске приняли участие 250 спортсменов

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

250 человек вышли на старт традиционной лыжной гонки «Климовский спринт», которая состоялась в воскресенье, 15 марта, микрорайоне Климовск городского округа Подольск на базе физкультурно-спортивного комплекса «Заречье». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Участие в гонке приняли не только представители разных округов Подмосковья, но и лыжники из Тулы.





«Гонка проходила в дисциплине «классический спринт». Для спортсменов восьми лет и младше дистанция составляла 500 метров, для лыжников основных возрастных категорий — 1000 метров в два круга», — говорится в сообщении.