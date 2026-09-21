«Заболевания появляются раньше»: Сомнолог рассказал, как недостаток сна влияет на старение

21 сентября 2026, 17:49

Сомнолог Кудинов: недостаток сна может ускорять возрастные изменения

Фото: iStock/Lordn

Сон — это не просто отдых, а фундаментальный биологический процесс, во время которого организм восстанавливает силы, перерабатывает информацию и регулирует внутренние системы. Качество и продолжительность сна напрямую влияют на физическое и психическое здоровье, работоспособность и общее самочувствие человека. Однако в современном мире, где темп жизни постоянно растёт, а стресс становится привычным фоном, многие жертвуют сном ради других задач, не задумываясь о долгосрочных последствиях.





Сомнолог Павел Кудинов в беседе с «Радио 1» заявил, что недостаточная продолжительность сна действительно влияет на процессы старения.





«Если считать старение количеством поломок, то недосып приводит к снижению тургора кожи, усилению окислительных процессов и более раннему проявлению заболеваний», — сказал он.

«Заболевания могут появляться и проявляться раньше. Недостаток сна, действительно, может ускорять возрастные изменения в организме», — резюмировал Кудинов.