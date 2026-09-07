Сомнолог Полуэктов предупредил водителей об опасности микросна
Микросон во время монотонной деятельности способен на несколько секунд лишить человека способности адекватно оценивать дорожную обстановку. Врач, президент Российского общества сомнологов Михаил Полуэктов предупредил, что такое краткое «отключение» мозга за рулем повышает риск аварии.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист объяснил: отдельные участки мозга иногда переходят в режим сна, хотя человек внешне продолжает выполнять привычные действия. Водитель не обязательно уснет полностью, однако может пропустить опасный маневр, сигнал светофора или внезапное препятствие. Представления ученых о сне изменились после исследований черноморских дельфинов в 1973 году. Советские исследователи выяснили, что одно полушарие их мозга способно отдыхать, пока второе сохраняет активность. Позднее ученые стали изучать сходный феномен у людей — локальный сон.
По словам Полуэктова, при долгой однообразной работе мозг периодически теряет связь с реальностью на короткое время. У человека при этом снижается критичность восприятия происходящего. Именно поэтому машинист или автомобилист может продолжать сидеть за управлением, но не среагировать на изменение ситуации. Распознать приближение микросна можно по замедленной реакции и спутанной речи. Сомнолог привел бытовой пример: уставший родитель, укладывая ребенка, способен продолжать читать книгу, однако начинает произносить слова, не связанные с текстом, и не замечает этого.
Врач подчеркнул, что речь не идет о нарушении работы нейронов. Во сне мозг обрабатывает накопленную информацию и обращается к памяти, а при бодрствовании получает сигналы от органов чувств. Когда отдельные зоны преждевременно переходят в «ночной» режим, человеку становится сложнее воспринимать окружающий мир. Микросон способен затронуть участки, отвечающие за звуки, ощущения тела и оценку внешних сигналов. Чаще всего человек замечает проблему лишь тогда, когда теряет контроль над важными для него действиями — например, при управлении автомобилем.
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