Сомнолог Полуэктов предупредил водителей об опасности микросна

07 сентября 2026, 11:17

Сомнолог Полуэктов: микросон за рулем длится секунды, но может привести к аварии

Фото: iStock/LSOphoto

Микросон во время монотонной деятельности способен на несколько секунд лишить человека способности адекватно оценивать дорожную обстановку. Врач, президент Российского общества сомнологов Михаил Полуэктов предупредил, что такое краткое «отключение» мозга за рулем повышает риск аварии.