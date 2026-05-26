Садовод рассказала, как защитить огород от резкого похолодания
Садовод Воронова: жимолость и смородина не боятся холодов
Предстоящее похолодание в столичном регионе может привести к падению иммунитета практически у всех культур в огороде. Об этом предупредила эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.
По словам Вороновой, укрывать ягодные кустарники и плодовые деревья не нужно. Жимолость и ранняя смородина не сбросят завязи из-за заморозков. Однако холодов боятся помидоры и баклажаны, но в теплице им ничего не угрожает.
«При этом на уличную грядку с огурцами и кабачками, если они уже взошли, стоит поставить дуги и натянуть сверху укрывной материал. Предстоящий температурный перепад способствует падению иммунитета практически у всех культур в огороде», — отметила Воронова в разговоре с Москвой 24.
Она посоветовала опрыскать растения раствором иммуностимулирующего препарата. Если этого не сделать, культуры могут начать болеть из-за сильного стресса, заключила садовод.
При этом эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», член рабочей группы Госсовета России по направлению «Сельское хозяйство» Сергей Соколов рассказал RT, что человек имеет право продавать выращенный урожай.
«Есть два важных условия, позволяющих не платить подоходный налог и не регистрироваться в налоговом органе. Первое — урожай должен быть выращен самостоятельно, без привлечения наемных работников. Второе условие — ограничение по размеру участка: овощи, которые продаются, должны выращиваться на участке не более 50 соток», — уточнил эксперт.
Он добавил, что продавать урожай можно на сельскохозяйственных ярмарках и рынках, которые предоставляют места для продавцов собственной продукции.