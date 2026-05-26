Садовод рассказала, как защитить огород от резкого похолодания

26 мая 2026, 18:03

Садовод Воронова: жимолость и смородина не боятся холодов

Предстоящее похолодание в столичном регионе может привести к падению иммунитета практически у всех культур в огороде. Об этом предупредила эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.





По словам Вороновой, укрывать ягодные кустарники и плодовые деревья не нужно. Жимолость и ранняя смородина не сбросят завязи из-за заморозков. Однако холодов боятся помидоры и баклажаны, но в теплице им ничего не угрожает.





«При этом на уличную грядку с огурцами и кабачками, если они уже взошли, стоит поставить дуги и натянуть сверху укрывной материал. Предстоящий температурный перепад способствует падению иммунитета практически у всех культур в огороде», — отметила Воронова в разговоре с Москвой 24.

