Садоводам назвали растения, которые можно посадить в конце мая

14 мая 2026, 16:06

Агроном Воробьев: рассаду можно высадить в грунт уже через 10 дней

В садах столичного региона уже через 10 дней можно будет высаживать «все, что душе заблагорассудится». Об этом рассказал агроном, биолог Михаил Воробьев.





Так, по его словам, ближе к концу мая наступит пора для посадки огурцов, помидоров, салата, укропа, редиса, репы, редьки, а также плодовых и ягодных саженцев. Специалист уточнил, что до 20-25 мая еще могут происходить похолодания и ночные заморозки.





«Но после 25 мая таких проблем обычно уже не бывает. Зацветает сирень, а значит, уже наступает лето. Поэтому в этот период уже можно высаживать все, что в летнюю пору будет радовать глаз», — сообщил Воробьев «Вечерней Москве».