Садоводам назвали растения, которые можно посадить в конце мая
Агроном Воробьев: рассаду можно высадить в грунт уже через 10 дней
В садах столичного региона уже через 10 дней можно будет высаживать «все, что душе заблагорассудится». Об этом рассказал агроном, биолог Михаил Воробьев.
Так, по его словам, ближе к концу мая наступит пора для посадки огурцов, помидоров, салата, укропа, редиса, репы, редьки, а также плодовых и ягодных саженцев. Специалист уточнил, что до 20-25 мая еще могут происходить похолодания и ночные заморозки.
«Но после 25 мая таких проблем обычно уже не бывает. Зацветает сирень, а значит, уже наступает лето. Поэтому в этот период уже можно высаживать все, что в летнюю пору будет радовать глаз», — сообщил Воробьев «Вечерней Москве».
Он уточнил, что огурцы всходят порядка четырех дней, а укроп — около десяти дней. Картошка же взойдет через 4-7 дней. Кроме того, можно высадить гладиолусы и георгины, а чуть позже добавить рассады бархатцев и астры.