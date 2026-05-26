Стало известно, когда к москвичам придёт идеальная погода

26 мая 2026, 17:54

Синоптик Позднякова рассказала, когда в Москву вернётся тепло

В Москве и Московской области дожди и порывистый ветер сохранятся до конца мая. Об этом сообщила синоптик Татьяна Позднякова. По её словам, в первых числах июня осадки прекратятся, а температура воздуха вернётся к климатической норме.





В беседе с «Газетой.Ru» специалист отметила, что последняя неделя мая почти полностью пройдёт с дождями, хотя они будут носить локальный характер: осадки выпадут не повсеместно, а местами.



Позднякова добавила, что сегодняшний день станет последним с очень ветреной погодой и, вероятно, самым ветреным в мае. На этой неделе, по словам синоптика, самые холодные дни — четверг и пятница.

«Повышение температуры уже следует ждать только в первых числах июня, но пока что расчёты показывают, что до нормы температура воздуха повысится только где-то в конце первой пятидневки июня. То есть тогда, когда днём можно ожидать температуру, комфортную +20, +22 градуса», — подчеркнула эксперт.