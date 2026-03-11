«Эксплуатировать дешевый труд»: Экономист объяснил, почему резкое повышение МРОТ может уничтожить экономику

11 марта 2026, 10:41

Экономист Сафонов: размер МРОТа будет выше, чем на 8 тысяч рублей

Фото: iStock/Natalya Vilman

Депутаты Госдумы анонсировали повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) к 2030 году как минимум на 8 тысяч рублей. Об этом сообщил глава комитета Государственная дума по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.





Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с «Радио 1» объяснил, почему резкое повышение «минималки» может уничтожить экономику, а умеренный и просчитанный рост — заставить бизнес инвестировать в технологии и сложное производство.





«Скорее всего, размер МРОТа будет выше, чем проиндексированный на 8 тысяч рублей. Даже инфляция по текущему году у нас будет в пределах пяти-шести процентов, и мы достигнем этого показателя намного быстрее. Размер должен соответствовать прожиточному минимуму трудоспособного человека, плюс умноженное на коэффициент полтора. Это коэффициент половины иждивенческой нагрузки. Нужно ориентироваться на то, чтобы родитель, соединяя свои материальные возможности, мог обеспечить воспитание хотя бы одного ребенка», — сказал он.

«Высокий МРОТ заставляет работодателей платить больше за квалифицированный труд, это создает потребительский спрос и предпосылки для качественного изменения структуры производства. Чем выше заработные платы, тем больше доход с НДФЛ. Развитые страны большую часть доходов бюджета получают не от продажи ресурсов, а в первую очередь с доходов населения — более 50% бюджетов развитых стран — это налоги с физических лиц», — объяснил Сафонов.