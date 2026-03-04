В ЦБ посетовали на нежелание молодежи участвовать в программе пенсионных сбережений
Проблемой программы долгосрочных сбережений (ПДС), ориентированной на молодежь и людей среднего возраста, оказалось то, что именно эти группы не спешат вкладывать в нее деньги.
Об этом на форуме лидеров рынка управления активами сообщила директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова. Ее цитирует ТАСС.
По словам специалиста, наибольший интерес к программе проявили пенсионеры и граждане предпенсионного возраста — их привлекают государственные льготы, эффект от которых можно ощутить в сравнительно короткие сроки. Молодым же участникам, отметила Шишлянникова, приходится ждать отдачи от мер поддержки 10-15 лет, поэтому мотивация у них заметно ниже.
Представительница ЦБ уточнила, что регулятор вместе с участниками рынка и Минфином готовит изменения, которые должны сделать программу более привлекательной для молодых поколений и более справедливой. Какие именно корректировки планируются, она не раскрыла. Согласно данным ВЦИОМ, россияне чаще всего объясняют отказ от участия в ПДС нехваткой свободных средств, недоверием к государству из‑за возможного изменения правил и опасениями, что инфляция со временем обесценит накопления.
Читайте также: