18 ноября 2026, 12:05

Врач Филимонова: прием антибиотиков нельзя прерывать, если стало лучше

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«Пропил три дня — стало легче, бросил» — по мнению специалистов, так делать нельзя. Почему при первых признаках улучшения нужно продолжать курс лечения, сколько дней в среднем длится терапия и что делать с остатками препаратов в домашней аптечке?





Главный внештатный специалист Минздрава Московской области по первичной медико-санитарной помощи Наталья Филимонова в беседе с «Радио 1» отметила, что одна из самых частых ошибок пациентов — прекращение приёма антибиотиков, как только стало легче.





«Это напрямую ведёт к антибиотикорезистентности. Когда начинает развиваться бактериальная инфекция, в нашем организме начинают размножаться миллионы бактериальных клеток. Принимая антибиотики, мы сразу убиваем некоторые клетки, но есть те, которые держат оборону до конца. Если не закончить курс антибиотикотерапии, прервать его, эти самые клетки в следующий раз не будут реаигровать на препараты», — объяснила эксперт.

«Даже если пациент себя полностью хорошо чувствует, но до конца курса осталось ещё несколько дней — надо до конца пропить обязательно. Короткие курсы закаляют бактерии, которые перерастают в хроническое состояние и при следующем ослаблении иммунитета могут во всей красе себя проявить», — предупредила Филимонова.

«Все антибиотики продаются обычно в фасовке, которая подразумевает собой курс лечения. Если в пачке остались таблетки, то, вероятно, курс лечения вы не закончили», — заключила эксперт.