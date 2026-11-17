17 ноября 2026, 18:46

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Видновского перинатального центра наблюдают за состоянием здоровья двойни, родившейся больше года назад с очень низкой массой тела. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.





Будущая мама поступила в учреждение на сроке беременности 27 недель. После преждевременного излития околоплодных вод пациентке экстренно провели кесарево сечение. На свет появились два мальчика весом 900 и 990 граммов и ростом 32 и 36 сантиметров.

«С первых минут жизни младенцы находились на искусственной вентиляции лёгких. 53 дня мальчиков лечили в реанимации, затем ещё 22 – в отделении патологии новорождённых. В общей сложности мы выхаживали малышей 2,5 месяца. Братьев выписаны домой с весом 2630 и 2505 граммов», – рассказала заместитель главврача по педиатрической помощи Елена Трифонова.