Видновские врачи выходили близнецов, родившихся с весом менее килограмма
Врачи Видновского перинатального центра наблюдают за состоянием здоровья двойни, родившейся больше года назад с очень низкой массой тела. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Будущая мама поступила в учреждение на сроке беременности 27 недель. После преждевременного излития околоплодных вод пациентке экстренно провели кесарево сечение. На свет появились два мальчика весом 900 и 990 граммов и ростом 32 и 36 сантиметров.
«С первых минут жизни младенцы находились на искусственной вентиляции лёгких. 53 дня мальчиков лечили в реанимации, затем ещё 22 – в отделении патологии новорождённых. В общей сложности мы выхаживали малышей 2,5 месяца. Братьев выписаны домой с весом 2630 и 2505 граммов», – рассказала заместитель главврача по педиатрической помощи Елена Трифонова.Сейчас мама и двое её сыновей чувствуют себя хорошо. Вес каждого из мальчиков превышает девять килограммов. До трёхлетнего возраста маленьким пациентам предстоит регулярное наблюдение в отделении катамнеза Видновского перинатального центра.
Ежегодно 17 ноября отмечается Международный день недоношенных детей.