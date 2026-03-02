02 марта 2026, 15:26

Фото: iStock/Professor25

С 1 марта 2026 года в России начинает действовать запрет на использование иностранных слов на вывесках, сайтах и в рекламе. В материале «Радио 1» разберемся, в чем суть закона и как он повлияет на бизнес.





Содержание Защита русского языка Запрет на использование англицизмов на вывесках, в рекламе, на сайтах Как сохранить иностранное название Штрафы за использование англицизмов в рекламе Как новый закон о русском языке скажется на артистах и СМИ? А как давно в России борются с англицизмами?

Защита русского языка

Запрет на использование англицизмов на вывесках, в рекламе, на сайтах

Как сохранить иностранное название

Фото: iStock/nito100

Штрафы за использование англицизмов в рекламе

За нарушение закона «О рекламе» предусмотрены штрафы:

Что касается закона «О защите прав потребителей», здесь штрафы выглядят так:

Как новый закон о русском языке скажется на артистах и СМИ?

Фото: iStock/VeranoVerde

А как давно в России борются с англицизмами?