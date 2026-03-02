Закон о русском языке с 1 марта 2026 года: ключевые изменения, стратегия борьбы с англицизмами в повседневной речи и СМИ
С 1 марта 2026 года в России начинает действовать запрет на использование иностранных слов на вывесках, сайтах и в рекламе. В материале «Радио 1» разберемся, в чем суть закона и как он повлияет на бизнес.
Защита русского языкаВ июне 2025 года депутаты Госдумы приняли законопроект, который защищает русский язык. Он вносит изменения в правила о защите прав потребителей. Новые требования касаются использования русского языка в общественных местах. Депутаты считают, что эти изменения помогут сохранить русский язык как государственный. Они хотят уменьшить количество иностранных слов в публичной сфере.
Запрет на использование англицизмов на вывесках, в рекламе, на сайтахС 1 марта 2026 года вступили в силу новые правила, которые защищают язык. Теперь нельзя использовать иностранные слова без перевода в информации для людей. Это касается вывесок, указателей, информационных табличек, сайтов компаний и каталогов. Все должно быть на русском языке. Можно добавлять надписи на других языках народов России, но названия жилых комплексов и микрорайонов должны быть написаны кириллицей. Также закон касается инструкций и карточек товаров на маркетплейсах. В общем, цель новых правил — сохранить русский язык в публичном пространстве.
Как сохранить иностранное названиеЕсли у вас есть фирменное название или слоган, то их можно оставить как есть. Для сохранения нужно зарегистрировать в Роспатенте. Процесс займет около 4–6 месяцев. Если вы не собираетесь этого делать, придется заменить его или добавить перевод рядом. При этом текст на русском и иностранном языках должен совпадать, а русский всегда должен быть первым и выделяться так же, как и иностранные слова.
Это касается даже аббревиатур вроде VIP — могут посчитать иностранными. Поэтому лучше убрать их или перевести. Юрист Константин Воробьев в беседе с «Афишей Daily» рассказал, что закон не уточняет, как быть с англицизмами в интернете, но, скорее всего, это правило коснется и сайтов, где продают товары.
Штрафы за использование англицизмов в рекламеСанкции за использование англицизмов закон не вводит. Однако бизнес может попасть под ответственность по другим законам. Например, если иностранные названия встречаются в рекламе, это касается закона «О рекламе». А если такие слова используются в описании товаров на маркетплейсах, то речь идет о законе «О защите прав потребителей».
За нарушение закона «О рекламе» предусмотрены штрафы:
• Для граждан — от 2000 до 2500 рублей.
• Для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц — от 4000 до 20 000 рублей.
• Для малых предприятий — от 50 000 до 250 000 рублей.
• Для крупных компаний — от 100 000 до 500 000 рублей.
Что касается закона «О защите прав потребителей», здесь штрафы выглядят так:
• Для ИП и должностных лиц — от 500 до 1000 рублей.
• Для малых предприятий — от 2500 до 5000 рублей.
• Для крупных компаний — от 5000 до 10 000 рублей.
Следить за соблюдением закона о рекламе будет Федеральная антимонопольная служба, а за защитой прав потребителей — Роспотребнадзор. Как именно это будет работать на практике, пока неясно.