«Закончится больничной койкой»: Россиян предупредили о смертельной опасности препаратов для похудения

23 июня 2026, 12:49

Аналитик Беспалов: препараты для похудения имеют смертельные побочные эффекты

Фото: iStock/OMaltseva

Спрос на препараты для снижения веса к лету вырос втрое, а общий объём трат на «волшебные пилюли» перевалил за четыре миллиарда рублей. Однако врачи и аналитики фармрынка бьют тревогу: бесконтрольный приём рецептурных средств, созданных для диабетиков, грозит не просто тошнотой, а тяжёлыми панкреатитами и нарушениями зрения.





Директор по развитию «Аналитической компании RNC Pharma» Николай Беспалов в беседе с «Радио 1» заявил, что динамика потребления демонстрирует «прямую восходящую линию»: люди всё чаще воспринимают эти препараты как доступную альтернативу диетам и тренировкам, забывая об их истинном назначении.





«Хочется иметь какую-то, условно говоря, волшебную пилюлю, которая без относительных трудозатрат поможет решить серьёзную проблему. Многие люди страдают от избыточного веса — это болезнь современной цивилизации. Производители предложили достаточно эффективное средство. Однако принимать такие препараты нужно, понимая последствия и контролируя своё состояние, потому что бесконтрольный приём может обернуться трагедией. Препараты изначально разрабатывались для лечения сахарного диабета и имеют сложный комплексный эффект. При этом они являются инъекционными, что требует особых навыков введения и строгого соблюдения температурного режима хранения», — предупредил он.

«Очень многие люди считают, что у них проблемы с избыточным весом, хотя таковыми не страдают. Это чисто психологические моменты, которые требуют помощи специалистов из сферы психотерапии. Не стоит экспериментировать с собственным здоровьем. В отличие от агрессивной рекламы и модных трендов, медицина настаивает на комплексной работе над собой: сбалансированном питании, физической активности и профессиональной психологической поддержке», — отметил Беспалов.