Накачивал инсулином, раздевал догола, издевался и снимал порно: мужчина жестоко расправился с врачом из Петербурга. Что известно?
Утром 9 мая 2021 года 38-летняя педиатр Екатерина собиралась встретиться с подругами. Они планировали фотосессию, а уже на следующий день у нее начинался отпуск. Но женщина на встречу так и не пришла. Позже ее телефон нашли в электричке в Петербурге. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Настоящий кошмарЕкатерина с мужем Максимом и двумя детьми перебралась в Оредеж из Питера. Почти все деньги в семье зарабатывала Катя. Максим толком нигде не работал. Он сидел с детьми и иногда появлялся в массовке за совсем небольшие деньги. Со стороны семья казалась нормальной и даже счастливой. Но подруги знали, что дома у женщины творился кошмар. Она часто жаловалась, что муж дико ревнует и контролирует каждый ее шаг. После ночных смен в больнице ее почти всегда ждали ссоры. В один момент Максим так сильно избил жену, что сломал ей ребра. Во время отпуска на юге России он и вовсе перешел все границы. Ночью, под ливнем, мужчина раздел Катю догола, вывез на трассу и хотел оставить прямо посреди дороги. К счастью, мимо ехал другой водитель. Он остановился, хорошенько врезал Максиму, укутал Екатерину и отвез в гостиницу. Позже, уже дома, муж попытался утопить ее в ванной. После очередных побоев Катя подала на развод. Но даже тогда Максим не ушел из ее квартиры. Россиянка пожалела его. Думала: у него диабет, инвалидность, инсулин — куда он денется. Она отнеслась к нему по-человечески. А он к ней — нет.
Другой способ расправыПосле этого Максим выбрал другой способ расправы. Он начал тайком колоть жене инсулин и пытался убивать ее медленно. Однажды утром Екатерина пришла к подруге в тяжелом состоянии. У нее онемела половина тела, а губы почти не двигались. Максим сохранял спокойствие и уверял, что скоро все пройдет. Сначала окружающие решили, что у Кати инсульт. Ее отвезли в больницу в Луге, однако врачи не нашли причину. Подруги заподозрили, что ночью муж сделал ей укол, пока она спала. Позже, когда самочувствие нормализовалось, Екатерина вспомнила еще один пугающий эпизод. Вечером она находилась дома с мужчиной, а потом внезапно потеряла сознание. Дальше в памяти остался провал. Спустя время муж показал ей откровенные снимки. На них он унижал Катю и снимал все на камеру. Затем начал шантажировать ее этими кадрами и требовал вернуться.
Новая жизньПосле этого Екатерина выгнала Максима из дома. Он поселился при храме, устроился там на работу и начал искать новую спутницу на сайтах знакомств. Катя пыталась начать жизнь заново. Через год после развода она встретила хорошего мужчину и забеременела. На третьем месяце о себе снова напомнил бывший супруг. Он стал чаще общаться с детьми. С того момента в квартире Кати начались странности.
Подруга вспоминала, что женщина все время чувствовала чужое присутствие. Ей казалось, будто кто-то заходит в жилье, ходит по комнатам и перекладывает вещи. Позже причина выяснилась. Максим взял у сына ключи и сделал копию. Следствие считало, что он заранее готовил убийство. Восьмого мая мужчина должен был забрать детей и отвезти их на пикник к озеру. Он так и сделал. Затем вернулся в квартиру и спрятался там. Вскоре Катя перестала отвечать на звонки.
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Камеры показали, что утром девятого мая Максим вошел в подъезд еще до возвращения Екатерины с работы. После этого он долго не выходил наружу. Чуть позже домой приехала сама Катя. Она ненадолго поднялась к себе, потом сходила поздравить няню с праздником и снова вернулась. Больше живой ее никто не видел. Позже мужчина признался в убийстве. Он ударил бывшую жену палкой по голове, убедился в ее смерти, положил тело в мешок и вывез за город. Телефон Екатерины он подбросил в электричку, чтобы запутать следствие. Потом несколько раз называл разные места, где якобы спрятал тело. Каждая проверка заканчивалась безрезультатно. Останки нашли лишь через несколько месяцев. После урагана брезентовый мешок с камнями прибило к берегу. Следователи завершили расследование. Максим умер в СИЗО.