23 июня 2026, 03:45

Фото: iStock/Sergei Ramiltsev

Утром 9 мая 2021 года 38-летняя педиатр Екатерина собиралась встретиться с подругами. Они планировали фотосессию, а уже на следующий день у нее начинался отпуск. Но женщина на встречу так и не пришла. Позже ее телефон нашли в электричке в Петербурге. Подробнее расскажем в материале «‎Радио 1».





Содержание Настоящий кошмар Другой способ расправы Новая жизнь

Настоящий кошмар

Другой способ расправы

Фото: iStock/andriano_cz

Новая жизнь