Врач назвал способ продлить жизнь за четыре минуты в день
Профессор медицины Университета штата Пенсильвания (США) Кристофер Скиаманна заявил, что несколько минут ежедневных упражнений помогут улучшить состояние здоровья. Об этом информирует Business Insider.
Скиаманна подчеркнул, что даже короткие ежедневные тренировки могут значительно улучшить здоровье и продлить жизнь. Согласно его мнению, люди старше 65 лет, которые выделяли всего четыре минуты в день на упражнения, уже через три месяца начинали лучше сохранять равновесие и легче вставали со стула.
Эксперт пояснил, что эти улучшения способствуют поддержанию мобильности в пожилом возрасте и являются важными показателями здорового старения. Основная задача — побудить человека начать хотя бы с минимальной физической активности, отметил Скиаманна.
Врач добавил, что для развития силы необязательно проводить много времени в тренажерном зале. По его словам, основные результаты приносят первые минуты тренировки, при условии регулярности занятий и постепенного увеличения нагрузки.
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