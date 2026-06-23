Врач назвал способ продлить жизнь за четыре минуты в день

23 июня 2026, 11:07

Врач Скиаманна: Четыре минуты ежедневных упражнений помогут улучшить здоровье

Фото: iStock/SeventyFour

Профессор медицины Университета штата Пенсильвания (США) Кристофер Скиаманна заявил, что несколько минут ежедневных упражнений помогут улучшить состояние здоровья. Об этом информирует Business Insider.