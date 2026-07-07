Астролог назвала фатальную ошибку Ольги Бузовой, приведшей к больничной койке

07 июля 2026, 18:14

Ольга Бузова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Ольга Бузова — это не просто имя, это «оловянный солдатик» российского шоу-бизнеса, который уже 20 лет удерживает внимание миллионов. Пока скептики называют её успех случайностью, натальная карта звезды говорит об обратном: Ольга родилась, чтобы стать «королевой системы», но за этот статус ей приходится платить высокую цену. Почему она до сих пор одна, была ли травма ноги «хайпом» и когда в жизни артистки наконец появятся дети?





Астролог Ариана Рейн в беседе с «Радио 1» заявила, что секрет невероятной работоспособности Ольги заложен в её «земной» природе.





«В натальной карте Бузовой Солнце, Венера и Юпитер находятся в знаке Козерога, а Луна — в знаке Тельца. Такое сочетание делает её тотальным трудоголиком, для которого работа — это религия. Она физически не умеет делать что-то вполсилы: если она выходит на сцену, то делает это максимально профессионально, насколько позволяют обстоятельства», — сказала она.

«А экзальтированная Луна наделяет Ольгу колоссальной интуицией: на бессознательном уровне она чувствует, куда направить внимание, чтобы случился очередной "прорыв"», — добавила Рейн.

«В момент инцидента транзитный Марс (планета, несущая карму прошлых жизней в её карте) проходил по кармическому узлу Раху, который у Ольги отвечает именно за область ног. Травма не была случайной. Юпитер Ольги, находящийся в "падении", дает ей обостренное чувство справедливости. Она — борец за правду, но именно это её и подвело. Анализ показывает: Ольга попыталась помочь кому-то из близких, "влезла" в чужую кармическую историю, пытаясь восстановить справедливость там, где нужно было отойти в сторону. В итоге она взяла часть чужой негативной кармы на себя, за что и поплатилась физической травмой. Это не был хайп — это была «кармическая расплата» за излишнее спасательство», — объяснила астролог.