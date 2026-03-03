«Закрытость и бедствие»: Таролог предсказал, как сложатся отношения США и Ирана в текущих обстоятельствах

03 марта 2026, 13:55

Фото: iStock/AlessandroPhoto

Ситуация между Ираном и США вызывает большую волну непонимания и страха. Что ждет страны дальше, и есть ли надежда на что-то хорошее?





Таролог, астролог, нумеролог Борис Зак в беседе с «Радио 1» заявил, что активная фаза конфликта в Иране завершится на текущей неделе.





«Карты 9 Жезлов, как символ передышки между боями, и 4 Пентаклей, как карта закрытости и бездействия, указывают на это. А выпавший в раскладе старший аркан Солнце указывает на то, что поставленные цели атаки на Иран достигнуты», — сказал он.

«Отношения Ирана и США в 2026 году после окончания конфликта будут строиться очень позитивно, на что указывает карта Солнце. Выпавшая рядом карта Умеренность указывает на то, что им удастся быстро привести отношения к равновесию. А карта 3 Пентаклей говорит о налаживании продуктивного сотрудничества между странами. Интересно, что карты не указывают на то, что США будет жёстко довлеть над Ираном. Скорее будет выступать в роли старшего товарища, который помогает наладить всё в стране, о чём говорит карта 6 Кубков», — объяснил Зак.