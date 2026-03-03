Эксперт заявил о низком рейтинге Трампа на фоне ударов по Ирану

03 марта 2026, 13:18

Социолог Копатько: Большинство американцев выступают против войны с Ираном

Фото: iStock/AlessandroPhoto

Большинство граждан США выступают против военных действий в отношении Ирана. Об этом заявил социолог Евгений Копатько, ссылаясь на данные социологических исследований ряда американских компаний.





Эксперт отметил, что большинство стран мира, в том числе европейских, не любят США. А в случае, если военная кампания затянется, или у армии США будут большие потери, то рейтинг американского лидера Дональда Трампа опустится еще ниже.





«Личный рейтинг доверия Трампа среди ведущих стран Европы, во всяком случае, до бомбардировки Ирана, был очень негативный, а показатель — очень низкий. Уровень позитивных оценок составляет меньше 20%, а уровень негативных — 75-84%», — отметил Копатько в разговоре с Общественной Службой Новостей.