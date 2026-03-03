Первый после приостановки полетов рейс из Дубая прибыл в Екатеринбург
Первый рейс из Дубая приземлился в Екатеринбурге после временной паузы. Об этом пишет РАИ Новости.
Самолет авиакомпании Flydubai, рейс FZ-8263, прибыл в шесть часов утра по местному времени. Информация появилась на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта «Кольцово».
Ситуация на Ближнем Востоке накаляется. 28 февраля США и Израиль начали атаки на объекты в Иране, включая столицу. Сообщают о разрушениях и жертвах среди гражданского населения. В ответ Иран наносит удары по израильским целям и военным объектам США в регионе. Резкое обострение конфликта вызывает опасения за безопасность авиаперевозок и мирных жителей.
