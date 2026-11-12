12 ноября 2026, 14:44

Фото: iStock/LeManna

Российская зима редко обходится без сюрпризов: снегопады, перепады температуры и гололед регулярно испытывают водителей на прочность. Поэтому багажник стоит заранее превратить в место, где хранятся вещи, отвечающие за безопасность водителя и пассажиров. Почему стандартного набора автомобилиста зимой недостаточно, что действительно нужно возить и от чего лучше избавиться, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Зачем собирать зимний комплект Инструменты против снега и льда Запуск, движение и экстренная ситуация Защита от мороза и примерзания Жидкости и мелочи на каждый день Тепло и безопасность при долгой стоянке Порядок в багажнике и лишние вещи

Зачем собирать зимний комплект

Инструменты против снега и льда

Фото: iStock/Andrii Borodai

Запуск, движение и экстренная ситуация

Защита от мороза и примерзания

Фото: iStock/CatEyePerspective

Жидкости и мелочи на каждый день

Тепло и безопасность при долгой стоянке

Фото: iStock/Anna Savina

Порядок в багажнике и лишние вещи