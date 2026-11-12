Достижения.рф

Замерзли двери или застряли в сугробе? Эти вещи в багажнике спасут автомобилиста зимой

Фото: iStock/LeManna

Российская зима редко обходится без сюрпризов: снегопады, перепады температуры и гололед регулярно испытывают водителей на прочность. Поэтому багажник стоит заранее превратить в место, где хранятся вещи, отвечающие за безопасность водителя и пассажиров. Почему стандартного набора автомобилиста зимой недостаточно, что действительно нужно возить и от чего лучше избавиться, читайте в материале «Радио 1».



Зачем собирать зимний комплект

Грамотно укомплектованный багажник — не просто вещи «на всякий случай», а действенный способ повысить безопасность и комфорт. Базовые принадлежности позволяют устранить большинство зимних проблем за 5-10 минут, снижая стресс и зависимость от посторонней помощи.

Инструменты против снега и льда

Чтобы быстро убрать снег и наледь с автомобиля и обеспечить хороший обзор, в багажнике должны лежать несколько простых приспособлений. Прежде всего в этом поможет щетка для снега — выбирайте модель с мягким ворсом, чтобы не поцарапать кузов и стекла. Для плотной ледяной корки пригодится скребок: пластиковый вариант безопаснее для стекла и краски. Самый удобный вариант — «два в одном», комбинированная щетка-скребок, которая экономит место в багажнике. Также не обойтись без складной лопаты — морозостойкой, из пластика или алюминия: она поможет откопать машину, если та застряла в сугробе.

Фото: iStock/Andrii Borodai

Запуск, движение и экстренная ситуация

Зимой двигатель работает с повышенной нагрузкой, а на дороге нередко происходят аварийные ситуации, поэтому стоит заранее предусмотреть несколько вещей. Для запуска с севшим аккумулятором понадобятся провода для прикуривания, а компактный пусковой бустер позволит завестись без подключения к другому автомобилю. Если колеса буксуют на льду, рыхлом снеге или грязи, выручат антибуксовочные коврики. На случай серьезной поломки пригодится буксировочный трос, подходящий по массе машины. Не лишними будут две пары перчаток — рабочие и утепленные, — а также налобный фонарь, чтобы руки оставались свободными.

Защита от мороза и примерзания

Низкие температуры создают дополнительные трудности, и главная из них — замерзшие двери и багажник. Чтобы быстро попасть в машину, держите под рукой размораживатель замков — аэрозоль, который растворяет лед в личинке. Силиконовая смазка для уплотнителей защитит резиновые детали от растрескивания и примерзания, а WD-40 удалит влагу и не даст механизмам замерзнуть повторно.

Если багажник все же примерз, обработайте механизм размораживателем или WD-40, осторожно подвигайте крышку руками и дайте средству проникнуть глубже. Применять силу нельзя, если видны следы деформации металла или пластика. Также этого делать не стоит, если ранее использовались агрессивные химикаты, а конструкция включает электронные механизмы и датчики.

Фото: iStock/CatEyePerspective

Жидкости и мелочи на каждый день

Для комфортных и безопасных поездок зимой стоит всегда держать под рукой несколько полезных вещей. В первую очередь это запас незамерзающей жидкости — он особенно выручает при частой смене погоды. Также пригодятся тряпки и микрофибра: ими можно быстро протереть стекла, фары и зеркала. И не забудьте про бутылку воды — лучше неполную, чтобы при замерзании жидкость не повредила упаковку. Она необходима и для питья, и для мытья рук.

Тепло и безопасность при долгой стоянке

Даже короткая остановка зимой может затянуться. В этом случае автомобилисту пригодятся плед или термоодеяло, шапка, перчатки и теплые носки, пауэрбанк для телефона и термос с горячим напитком. Для дальних поездок добавьте канистру с топливом и продукты длительного хранения — например консервы, шоколад, орехи.

Фото: iStock/Anna Savina

Порядок в багажнике и лишние вещи

Органайзеры и крепления для лопаты могут упростить доступ к принадлежностям. Удобно раскладывать их по ситуациям — против снега, защиты от холода, на случай аварии. А вот дублирующие инструменты, дешевые аксессуары и жидкости, замерзающие на морозе, только занимают место и добавляют вес — от них лучше отказаться.
Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0