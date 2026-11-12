Замерзли двери или застряли в сугробе? Эти вещи в багажнике спасут автомобилиста зимой
Российская зима редко обходится без сюрпризов: снегопады, перепады температуры и гололед регулярно испытывают водителей на прочность. Поэтому багажник стоит заранее превратить в место, где хранятся вещи, отвечающие за безопасность водителя и пассажиров. Почему стандартного набора автомобилиста зимой недостаточно, что действительно нужно возить и от чего лучше избавиться, читайте в материале «Радио 1».
Зачем собирать зимний комплектГрамотно укомплектованный багажник — не просто вещи «на всякий случай», а действенный способ повысить безопасность и комфорт. Базовые принадлежности позволяют устранить большинство зимних проблем за 5-10 минут, снижая стресс и зависимость от посторонней помощи.
Инструменты против снега и льдаЧтобы быстро убрать снег и наледь с автомобиля и обеспечить хороший обзор, в багажнике должны лежать несколько простых приспособлений. Прежде всего в этом поможет щетка для снега — выбирайте модель с мягким ворсом, чтобы не поцарапать кузов и стекла. Для плотной ледяной корки пригодится скребок: пластиковый вариант безопаснее для стекла и краски. Самый удобный вариант — «два в одном», комбинированная щетка-скребок, которая экономит место в багажнике. Также не обойтись без складной лопаты — морозостойкой, из пластика или алюминия: она поможет откопать машину, если та застряла в сугробе.
Запуск, движение и экстренная ситуацияЗимой двигатель работает с повышенной нагрузкой, а на дороге нередко происходят аварийные ситуации, поэтому стоит заранее предусмотреть несколько вещей. Для запуска с севшим аккумулятором понадобятся провода для прикуривания, а компактный пусковой бустер позволит завестись без подключения к другому автомобилю. Если колеса буксуют на льду, рыхлом снеге или грязи, выручат антибуксовочные коврики. На случай серьезной поломки пригодится буксировочный трос, подходящий по массе машины. Не лишними будут две пары перчаток — рабочие и утепленные, — а также налобный фонарь, чтобы руки оставались свободными.
Защита от мороза и примерзанияНизкие температуры создают дополнительные трудности, и главная из них — замерзшие двери и багажник. Чтобы быстро попасть в машину, держите под рукой размораживатель замков — аэрозоль, который растворяет лед в личинке. Силиконовая смазка для уплотнителей защитит резиновые детали от растрескивания и примерзания, а WD-40 удалит влагу и не даст механизмам замерзнуть повторно.
Если багажник все же примерз, обработайте механизм размораживателем или WD-40, осторожно подвигайте крышку руками и дайте средству проникнуть глубже. Применять силу нельзя, если видны следы деформации металла или пластика. Также этого делать не стоит, если ранее использовались агрессивные химикаты, а конструкция включает электронные механизмы и датчики.