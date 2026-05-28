«Заметили поломку»: Россиянам рассказали, как защитить ребёнка на детской площадке

28 мая 2026, 16:11

Эксперт ЖКХ Мамчур: поломку на площадке должны устранить в течение суток

С начала мая в Московской области выявлено и устранено порядка 10 000 повреждений игровых элементов на детских площадках. Аварийные дефекты должны устраняться в течение 24 часов. При этом порядок реагирования на неисправности зависит от типа дефекта и от того, на чьём балансе находится площадка.





Руководитель регионального центра НП «ЖКХ-контроль» Московской области Валерий Мамчур в беседе с «Радио 1» заявил, что не все неисправности на детской площадке относятся к аварийным. Определение основывается на требованиях ГОСТов, которые регламентируют состояние конструкций, покрытий, качелей и каруселей.





«Есть определённые ГОСТы. Они чётко регламентируют на бумаге требования к безопасности конструкций, покрытия. Для качелей, каруселей есть нормы, как оно должно выглядеть, в каком состоянии должно быть. Если элемент уже не в нормативном состоянии — принимается решение о ремонте. Если ремонт невозможен — его заменяют», — сказал он.

«Ответственность за состояние площадки зависит от того, на чьей земле она расположена и кто является её балансодержателем. В основной массе они находятся на муниципальной земле. Администрация городских округов отвечает за эти площадки. Если площадка установлена на земельном участке, который относится к собственникам многоквартирного дома, и она стоит на балансе у управляющей организации либо ТСН, ТСЖ — тогда отвечает управляющая компания», — объяснил Мамчур.

«Есть категория обращений, которые являются аварийными. Заявка должна быть принята в течение 10 минут, и практически в тот же день, если она аварийная, в течение двух часов должен быть дан ответ — какие меры приняты, что сделано», — резюмировал собеседник.