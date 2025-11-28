«Западный антициклон»: Синоптик рассказал, каким будет декабрь в Москве и Подмосковье

28 ноября 2025, 14:14

Синоптик Варакин: холод придет в Москву и область во второй половине декабря

Фото: iStock/vkph

Ноябрь подошел к концу, однако снега в Москве и области пока нет. Что погода приготовила для горожан дальше, и когда стоит утепляться?





Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с «Радио 1» заявил, что в этом году, впервые за 150 лет наблюдений, ноябрь входит в топ самых теплых месяцев по среднемесячной температуре.





«До этого был самый теплый ноябрь в 2013 году. Тогда на 4 градуса выше среднего была температура. А сейчас на 3,5. Скорее всего, в первую декаду декабря сохранится аномально теплая погода. Снега пока не ждем», — сказал он.

«Это не циклон, а область высокого давления. Возможны сильные туманы, а зима начнется со второй половины декабря, температура дойдет до -10 градусов и пойдет вниз», — сообщил синоптик.