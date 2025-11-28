Москвичам рассказали о погоде в первые дни зимы

28 ноября 2025, 11:43

Синоптик Ильин: Температура в Москве в ближайшие дни превысит норму на 5−6 °C

Фото: iStock/petrovval

Конец осени и начало первого зимнего месяца в столичном регионе будут тёплыми. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.





По его словам, температура на стыке сезонов будет превышать климатическую норму на 5−6 °C. На предстоящих выходных установится солнечная погода без осадков.





«В понедельник и вторник ситуация не изменится, то есть начало зимы будет теплым. Температура на 4−5 °C будет отличаться от нормальных значений. Причина — устойчивый перенос воздушных масс из Атлантики. Зимой этот перенос соответствует теплой погоде, положительным аномалиям, а летом, наоборот, ведет к похолоданию», — отметил Вильфанд в разговоре с «Вечерней Москвой».

«Днём в субботу ожидается +1…+3 °C, погода облачная с прояснениями и без осадков. В воскресенье днём воздух прогреется до +3…+5 °C, но уже пройдёт небольшой дождь», — спрогнозировал синоптик.

