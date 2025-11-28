Москвичам рассказали о погоде в первые дни зимы
Синоптик Ильин: Температура в Москве в ближайшие дни превысит норму на 5−6 °C
Конец осени и начало первого зимнего месяца в столичном регионе будут тёплыми. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, температура на стыке сезонов будет превышать климатическую норму на 5−6 °C. На предстоящих выходных установится солнечная погода без осадков.
«В понедельник и вторник ситуация не изменится, то есть начало зимы будет теплым. Температура на 4−5 °C будет отличаться от нормальных значений. Причина — устойчивый перенос воздушных масс из Атлантики. Зимой этот перенос соответствует теплой погоде, положительным аномалиям, а летом, наоборот, ведет к похолоданию», — отметил Вильфанд в разговоре с «Вечерней Москвой».
Он также добавил, что в первую неделю зимы снега в столичном регионе не будет.
Тем временем синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал RT, что в субботу и воскресенье ночная температура составит порядка -1…+1 °C.
«Днём в субботу ожидается +1…+3 °C, погода облачная с прояснениями и без осадков. В воскресенье днём воздух прогреется до +3…+5 °C, но уже пройдёт небольшой дождь», — спрогнозировал синоптик.1 декабря в Москве днём будет 0…+5 °C, ночью температура не опустится ниже 0 °C, заключил Ильин.