25 ноября 2026, 12:47

Фото: iStock/Mariia Vitkovska

Живая елка наполняет дом хвойным ароматом, а искусственная помогает избежать ежегодной покупки дерева. Оба варианта подходят для праздника, но каждый требует внимания при выборе и установке. Рассказываем в материале «Радио 1», как проверить качество елки, подобрать подходящий размер и безопасно украсить комнату.





Содержание Живая или искусственная елка: в чем разница Как подобрать размер елки для квартиры Где покупать живую елку Как определить свежесть живой елки Как ухаживать за живой елкой дома Как выбрать искусственную елку Какие бывают материалы искусственной хвои Как хранить искусственную елку Как безопасно нарядить новогоднюю елку

Живая или искусственная елка: в чем разница

Как подобрать размер елки для квартиры

Фото: iStock/Zheka-Boss

Где покупать живую елку

Как определить свежесть живой елки

Фото: iStock/Animaflora

Как ухаживать за живой елкой дома

Как выбрать искусственную елку

Какие бывают материалы искусственной хвои

Фото: iStock/Olha Yashnikova

Как хранить искусственную елку

Как безопасно нарядить новогоднюю елку