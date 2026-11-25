Стали известны главные критерии выбора качественной искусственной елки на Новый год
Качественная искусственная новогодняя ель должна быть сделана из огнестойкого материала. Об этом РИА Новости рассказала руководитель консультационного центра «Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» Галина Лаухина.
Она также советует обратить внимание на запах: у хорошей ели не должно быть резкого химического аромата. Некоторые пластики выделяют летучие вещества, например фенол и формальдегид. Чтобы убедиться в безопасности, попросите продавца показать сертификат добровольной сертификации, подтверждающий качество изделия.
Кроме того, Лаухина рекомендует осмотреть елку при хорошем освещении и убедиться, что на ней нет подтёков клея и неровностей. Ветки должны надёжно крепиться, хвоя — держаться прочно и не осыпаться, а сама конструкция — легко собираться и разбираться. Вся информация о дате изготовления, правилах использования, материалах и производителе обязана быть нанесена на этикетку на русском языке.
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