18 ноября 2026, 12:40

HR-эксперт Волкина: аниматоры и продавцы заработают на 15–20% больше в праздники

Фото: Istock/Dzurag

Аниматоры, организаторы корпоративов, сотрудники общепита и продавцы могут поднять заработки на 15–20% в новогодний сезон. Об этом рассказала HR-эксперт Оксана Волкина.





В беседе с изданием «Абзац» специалист пояснила, что доходы растут из-за повышенного спроса на праздничные услуги.

«Из таких направлений — это общепит, организаторы мероприятий, аниматоры, те, кто занят в индустрии, которая связана с проведением корпоративных мероприятий: кафе, рестораны и так далее. Соответственно, те, кто работает в продажах, например новогодних подарков, в этой сфере тоже сейчас есть возможность заработать сезонно. Я не думаю, что прямо в два раза [увеличатся заработки], но 15–20% вполне реально», — пояснила Волкина.