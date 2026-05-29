«Запах креозота и пятна на одежде»: Родителям рассказали, как распознать подростка-зацепера

29 мая 2026, 13:50

Помощник прокурора Деревянкина: если ребенку нужен адреналин — выбирайте спорт

Зацепинг — это не «крутое» хобби и не способ самоутверждения, а прямая дорога к инвалидности или гибели. Единственный способ спасти ребенка — доверительные отношения в семье, занятость и личный пример взрослых.





Старший помощник Юго-Западного транспортного прокурора Софья Деревянкина в беседе с «Радио 1» перечислила явные признаки опасного увлечения, которые нельзя игнорировать.





«Яркий признак у ребенка-зацепера — запах железной дороги от одежды. Его ни с чем не спутать: это запах деревянных шпал, пропитанных креозотом, соляркой и мазутом. Чтобы он остался на одежде, нужно иметь с элементами железной дороги очень близкий контакт. Также — маслянистые пятна на куртках и брюках», — сказала она.

«Наказание грозит не только самим экстремалам, но и их родителям. Предусмотрена административная ответственность — штраф от 2 до 4 тысяч рублей. Если зацепер приводит в негодность элементы подвижного состава (токоприемники и т.д.), наступает уголовная ответственность. Для детей, не достигших возраста административной ответственности (11-12 лет), есть статья 5.35 КоАП РФ — за неисполнение родительских обязанностей», — объяснила она.

«Если ребенку действительно не хватает экстрима, рассмотрите безопасные виды спорта. Они заменят ту нехватку адреналина, которую он ищет на железной дороге. Но делать это нужно с самого детства», — посоветовала она.