«Запах креозота и пятна на одежде»: Родителям рассказали, как распознать подростка-зацепера
Помощник прокурора Деревянкина: если ребенку нужен адреналин — выбирайте спорт
Зацепинг — это не «крутое» хобби и не способ самоутверждения, а прямая дорога к инвалидности или гибели. Единственный способ спасти ребенка — доверительные отношения в семье, занятость и личный пример взрослых.
Старший помощник Юго-Западного транспортного прокурора Софья Деревянкина в беседе с «Радио 1» перечислила явные признаки опасного увлечения, которые нельзя игнорировать.
«Яркий признак у ребенка-зацепера — запах железной дороги от одежды. Его ни с чем не спутать: это запах деревянных шпал, пропитанных креозотом, соляркой и мазутом. Чтобы он остался на одежде, нужно иметь с элементами железной дороги очень близкий контакт. Также — маслянистые пятна на куртках и брюках», — сказала она.
По словам эксперта, подростки, занимающиеся подобными опасными действиями, становятся более скрытными, малообщительными, начинают врать о своем местонахождении. В личных вещах появляются карабины, веревки, плотные перчатки, лыжные маски. В телефоне — специализированные чаты, группы и записи проездов.
«Наказание грозит не только самим экстремалам, но и их родителям. Предусмотрена административная ответственность — штраф от 2 до 4 тысяч рублей. Если зацепер приводит в негодность элементы подвижного состава (токоприемники и т.д.), наступает уголовная ответственность. Для детей, не достигших возраста административной ответственности (11-12 лет), есть статья 5.35 КоАП РФ — за неисполнение родительских обязанностей», — объяснила она.Деревянкина отметила, что главная задача родителя — разговаривать с ребенком с малых лет: рассказывать об основах безопасности, организовывать совместный досуг, прививать законопослушное поведение.
«Если ребенку действительно не хватает экстрима, рассмотрите безопасные виды спорта. Они заменят ту нехватку адреналина, которую он ищет на железной дороге. Но делать это нужно с самого детства», — посоветовала она.