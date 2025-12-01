В Москве пьяный зацепер совершил опасный рейс по крыше метро
На Фиолетовой линии московского метро полиция задержала нетрезвого зацепера
В Москве полиция задержала нетрезвого зацепера, который проехал на крыше электропоезда на Фиолетовой линии метро. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.
Нарушителем оказался 20-летний житель Московской области. Со станции «Пушкинская» он забрался на крышу состава и проехал до станции «Кузнецкий Мост».
«Очередного зацепера задержали мои коллеги из патрульно-постовой службы полиции УВД на Московском метрополитене», — написала Волк.Полиция остановила молодого человека на станции «Китай-город». Он находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении зацепера составили административные протоколы и выписали штраф.
Ранее в Москве пьяный неадекват набросился с ножом на пассажира метро с двумя детьми.