В Москве пьяный зацепер совершил опасный рейс по крыше метро

01 декабря 2025, 21:51

На Фиолетовой линии московского метро полиция задержала нетрезвого зацепера

Фото: Istock/IPGGutenbergUKLtd

В Москве полиция задержала нетрезвого зацепера, который проехал на крыше электропоезда на Фиолетовой линии метро. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.





Нарушителем оказался 20-летний житель Московской области. Со станции «Пушкинская» он забрался на крышу состава и проехал до станции «Кузнецкий Мост».

«Очередного зацепера задержали мои коллеги из патрульно-постовой службы полиции УВД на Московском метрополитене», — написала Волк.