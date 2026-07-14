«Запастись на зиму»: Врач назвала самую правильную и неправильную обработку ягод

14 июля 2026, 15:33

Врач Дианова: самая неправильная обработка ягод — варка

Фото: iStock/Marta Nogueira

Сезон ягод в самом разгаре, и у дачников встает вечный вопрос: куда девать урожай? Варить варенье «по бабушкиному рецепту» или морозить? Оказывается, большинство из нас делают заготовки неправильно.





Врач-диетолог Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» раскрыла секреты работы с ягодами. ​





«Самая неправильная обработка — варка. Из ягод останется лишь некое упоминание, особенно если сварено с сахаром. Максимум, что я могу рекомендовать, — это одна литровая банка малинового или смородинового варенья на всю зиму. Оно действительно содержит компоненты, помогающие сбить температуру без гепатоксичного парацетамола», — поделилась она.

«Зимой я добавляю сушеные ягоды в овсяную кашу. Достаточно 50 граммов сухих ягод — они впитают жидкость, и получится идеальный завтрак. Добавьте белок (орехи) — и никуда бегать не надо. Важно помнить, что сухофрукты концентрируют сахар, поэтому норма резко снижается. В сушеном виде норма — 20–25 граммов, не больше. Обязательно взвешивайте на весах, чтобы визуально не переедать», — посоветовала Дианова.