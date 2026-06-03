«Запланировать отдых на природе»: Синоптик рассказал о погоде в Москве и области в ближайшее время

03 июня 2026, 13:53

Синоптик Цыганков: в Москве и Подмосковье аномальной жары ждать не стоит

Фото: iStock/nantonov

В столичный регион наконец пришло долгожданное лето. После майских холодов и первых июньских дней, когда температура лишь приближалась к норме, синоптики обещают уверенное потепление. Самыми благоприятными днями предстоящей недели, по прогнозам Гидрометцентра, станут суббота и воскресенье.





Начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с «Радио 1» заявил, что жителям Москвы и Подмосковья не стоит жаловаться на капризы природы — теплый сезон начался ровно тогда, когда и должен был.





«Лето в Московский регион пришло по расписанию. Все почувствовали, что с первого числа потеплело, и солнце, которое будет радовать периодами. Ожидаются локальные осадки и небольшая облачность. Главная интрига любого прогноза — удастся ли запланировать отдых на природе без оглядки на дождь: непогода отступит как раз к концу недели. В субботу-воскресенье будет переменная облачность без осадков, ждем хорошую погоду», — сказал он.

«В среду, четверг и пятницу до +25 °C, в субботу до +26 °C, начало следующей неделе будет теплее, но возможен небольшой дождь. Несмотря на ощутимое тепло, говорить об аномальной жаре пока не приходится — всё находится в пределах привычного климата», — отметил Цыганков.