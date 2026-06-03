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Синоптик рассказал о погоде в Москве в выходные

В выходные в Москве потеплеет до +25 градусов
Фото: iStock/batuhan toker

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в выходные температура воздуха в Москве поднимется до июльской нормы и достигнет +25 градусов. Об этом пишет РИА Новости.



По словам синоптика, в четверг в городе ожидается +24 градуса. Днем пройдет кратковременный дождь, не исключена гроза. В пятницу температура сохранится на уровне +22 градусов. Местами возможен небольшой дождь. В вечерние часы воздух остынет до +13 градусов.

В субботу и воскресенье, как отметил Тишковец, в Москве установится солнечная погода. Осадки маловероятны. Ночью прогнозируют +10 градусов, после полудня — +25 градусов.

Наблюдение за погодой важно в повседневной жизни, потому что она влияет на здоровье, настроение, транспорт, сельское хозяйство и планы людей.

Дарья Осипова

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