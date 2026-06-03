Синоптик рассказал о погоде в Москве в выходные

03 июня 2026, 07:57

В выходные в Москве потеплеет до +25 градусов

Фото: iStock/batuhan toker

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в выходные температура воздуха в Москве поднимется до июльской нормы и достигнет +25 градусов. Об этом пишет РИА Новости.