Синоптик рассказал о погоде в Москве в выходные
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в выходные температура воздуха в Москве поднимется до июльской нормы и достигнет +25 градусов. Об этом пишет РИА Новости.
По словам синоптика, в четверг в городе ожидается +24 градуса. Днем пройдет кратковременный дождь, не исключена гроза. В пятницу температура сохранится на уровне +22 градусов. Местами возможен небольшой дождь. В вечерние часы воздух остынет до +13 градусов.
В субботу и воскресенье, как отметил Тишковец, в Москве установится солнечная погода. Осадки маловероятны. Ночью прогнозируют +10 градусов, после полудня — +25 градусов.
Наблюдение за погодой важно в повседневной жизни, потому что она влияет на здоровье, настроение, транспорт, сельское хозяйство и планы людей.
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