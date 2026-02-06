«Запретный плод»: Психолог объяснила, как сделать компьютерные игры источником развития ребенка

06 февраля 2026, 19:02

Психолог Багаева: компьютерные игры не должны быть запретным плодом

Фото: iStock/p_ponomareva

Компьютерные игры прочно вошли в детский мир, вызывая у родителей тревогу и массу вопросов. Где грань между полезным увлечением и вредной зависимостью? Как установить правила без ссор? И можно ли извлечь из виртуальных миров реальную пользу?





Психолог, начальник отдела развития профессиональных и надпрофессиональных компетенций НИИ детства Вера Багаева в беседе с «Радио 1» призвала не бороться с цифровой реальностью, а грамотно встраивать ее в жизнь ребенка, превращая игру в инструмент для роста.





«Компьютерные игры — это на текущий момент неотъемлемый вид деятельности для современного ребёнка, как игра в догонялки для людей более старшего поколения. Путь запрета — тупиковый. Он лишь усиливает интерес к "запретному плоду" и ведет к конфликтам. Вместо этого нужна разумная интеграция», — сказала она.

«Например, американские учёные в 2025 году впервые одобрили игру для терапии синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Кроме этого, также существует ряд игр, помогающих развивать социальные навыки, в том числе для детей с расстройством аутистического спектра. Ключ — в осознанном выборе. Исторические стратегии могут пробудить интерес к науке, творческие симуляторы — к дизайну и архитектуре, сложные головоломки — к программированию», — объяснила психолог.