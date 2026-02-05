«До ножа в животе»: Психоаналитик объяснила, чем опасен алкоголизм Топалова для Тодоренко

05 февраля 2026, 15:35

Психоаналитик Смолярчук: Тодоренко защищает Топалова из-за созависимости

Регина Тодоренко и Влад Топалов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Регина Тодоренко в одной из программ рассказала, что ее супруг Влад Топалов зачастую напивается до такого состояния, что ничего не помнит. Причем сама звезда не против таких развлечений мужа и даже заботится о нем, заранее подготавливая суп и лекарства для его «воскрешения».





Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что созависимая женщина – какой является Регина Тодоренко — больная тема, потому что это постоянное оправдывание партнера и лояльное отношение к его пагубной привычке.





«Её поведение вполне вменяемо, потому что он непростой алкоголик, который валяется под забором, а он кормит семью своей славой, известностью, концертами. Она помогает ему из этих ситуаций выбираться, но она, к сожалению, зависимая», — сказала она.

«Каждый созависимый, кто живёт с употребляющим, искренне, до последнего ножа в животе, убежден, что ситуация под его контролем. Он думает, что все сможет остановить, повернуть вспять и так далее. Это происходит до той поры, пока не случилась беда», — резюмировала Смолярчук.