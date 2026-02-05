Психолог Хорс: Не обязательно иметь хобби, чтобы быть счастливым

05 февраля 2026, 19:08

Фото: iStock/Antonio_Diaz

Хобби помогает бороться с негативными эмоциями и переживаниями, однако иметь его вовсе не обязательно. Об этом рассказал практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель, телеведущий Михаил Хорс.





По его словам, когда человек отвлекается от будней, от семьи, от работы на интересное занятие, то он отдыхает и испытывает прилив сил. Хобби оказывает позитивное влияние на нервную систему, снимает стресс и убирает отрицательные эмоции. Однако не обязательно иметь хобби, чтобы быть счастливым, но, когда оно есть, живется легче, подчеркнул эксперт.





«Вот это сверхтребование, что хобби обязательно должно быть, может привести к тому, что человек, который хобби найти не может найти — ну не вштыривает его ничего, или нет времени, — начинает себя за это критиковать», — отметил Хорс в разговоре с Общественной Службой Новостей.