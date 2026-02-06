«По жести — за миллион»: Дана Борисова раскрыла свои гонорары за реалити-шоу

06 февраля 2026, 12:31

Дана Борисова заявила, что получает полтора миллиона рублей за экстрим на шоу

Дана Борисова (Фото: Instagram* / @danaborisova_official)

Дана Борисова откровенно рассказала о своих гонорарах и условиях участия в реалити-проектах. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».