«По жести — за миллион»: Дана Борисова раскрыла свои гонорары за реалити-шоу
Дана Борисова откровенно рассказала о своих гонорарах и условиях участия в реалити-проектах. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Телеведущая призналась, что давно не скрывает расценки и всегда заранее обсуждает формат съёмок — от этого напрямую зависит сумма в контракте.
По словам Борисовой, стандартный гонорар за один съёмочный день в реалити-шоу составляет около 200 тысяч рублей. Но есть важное условие: испытания должны быть без экстремальных и неординарных ситуаций.
В случае, если проект предполагает так называемую «жесть», психологическое давление, сложные задания или повышенный риск, ценник резко возрастает. За участие в подобных форматах Борисова готова рассматривать предложения от 1 до 1,5 миллиона рублей за съёмочный день. При этом перелёты и проживание оплачиваются отдельно и в гонорар не входят.
Сейчас телеведущую вновь пригласили поучаствовать в одном из реалити-шоу с непростыми условиями. Однако окончательное решение она пока не приняла — Дана ждёт финального предложения и суммы, которую готовы озвучить продюсеры.
