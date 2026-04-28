«Запретный плод сладок»: Врач объяснила, нужно ли убирать из рациона детей сахар и фастфуд

28 апреля 2026, 15:46

Врач Паснова: исключать сахар из рациона ребенка не стоит

Сахар и фастфуд в рационе ребёнка — вопросы, требующие внимательного подхода. Оба продукта могут негативно влиять на здоровье при избыточном потреблении, но при разумном подходе могут быть частью сбалансированного питания.





Главный детский внештатный специалист по реабилитации Екатерина Паснова в беседе с «Радио 1» заявила, что исключать сахар из рациона ребенка полностью — задача невыполнимая и не нужная. Он необходим организму, но имеет значение дозировка.





«По нормам ВОЗ, для детей от 2 до 3 лет — около 15 грамм сахара в день, для детей 4–6 лет — около 35 грамм. В России детское питание в садах и школах даёт примерно 37–40 грамм, то есть мы почти в норме», — уточнила Паснова.

«Не закрепляйте положительные поступки ребёнка конфетой: "Ты что-то сделал — я дам тебе конфетку". В дальнейшем каждый раз при успехе у ребёнка будет автоматически возникать желание это заесть», — предупредила врач.

«Исключить полностью на 100% невозможно. Если это единичная история — корить себя не стоит. Ту же картошку можно делать не в масле, а в домашних условиях, но не постоянных условиях», — заключила Паснова.

