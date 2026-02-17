Достижения.рф

Раскрыт секрет долголетия: какое питание может добавить годы к вашей жизни

Sci Adv: следование здоровой диете может продлить жизнь на 2-3 года
Фото: iStock/gbh007

Диета может добавить 2-3 года к вашей жизни. Ученые из Хуачжунского университета науки и технологий в Китае провели исследование, которое подтвердило важность правильного питания, пишет РИА Новости.



Использование альтернативного индекса, а также средиземноморской и растительной диеты значительно снижает риск преждевременной смерти. Для мужчин, которые придерживались рациона питания для предотвращения диабета, увеличение продолжительности жизни составило от одного года до трех лет. Женщины, в свою очередь, получили наибольшую пользу от средиземноморского рациона, добавив от одного года до двух лет к своему сроку.

Исследователи подчеркивают, что здоровье не зависит только от генов. Правильное питание играет ключевую роль в достижении долгожительства. Теперь у каждого есть шанс продлить свою жизнь, просто изменив привычки.

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0