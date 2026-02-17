Раскрыт секрет долголетия: какое питание может добавить годы к вашей жизни
Диета может добавить 2-3 года к вашей жизни. Ученые из Хуачжунского университета науки и технологий в Китае провели исследование, которое подтвердило важность правильного питания, пишет РИА Новости.
Использование альтернативного индекса, а также средиземноморской и растительной диеты значительно снижает риск преждевременной смерти. Для мужчин, которые придерживались рациона питания для предотвращения диабета, увеличение продолжительности жизни составило от одного года до трех лет. Женщины, в свою очередь, получили наибольшую пользу от средиземноморского рациона, добавив от одного года до двух лет к своему сроку.
Исследователи подчеркивают, что здоровье не зависит только от генов. Правильное питание играет ключевую роль в достижении долгожительства. Теперь у каждого есть шанс продлить свою жизнь, просто изменив привычки.
