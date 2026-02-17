Раскрыт секрет долголетия: какое питание может добавить годы к вашей жизни

17 февраля 2026, 14:14

Sci Adv: следование здоровой диете может продлить жизнь на 2-3 года

Фото: iStock/gbh007

Диета может добавить 2-3 года к вашей жизни. Ученые из Хуачжунского университета науки и технологий в Китае провели исследование, которое подтвердило важность правильного питания, пишет РИА Новости.