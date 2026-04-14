В Подмосковье начнут производить функциональное питание
Завод по производству функционального питания построят на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Ступино Квадрат». Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
Проект реализует компания «Софос Биотехнолоджи». Инвестиции оцениваются примерно в 178 миллионов рублей.
«Площадь производственно-складского комплекса составит около трёх тысяч квадратных метров. На предприятии создадут свыше 110 рабочих мест», — рассказала зампред областного правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.Ввести предприятие в эксплуатацию планируется в 2028 году. Там будут выпускать ингредиенты для спортивного питания, биологически активных добавок и фармацевтики. Планируемый объём производства составляет тысячу тонн продукции в год.