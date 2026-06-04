«Запускают осложнения»: Врач рассказала, как отличить обычное высыпание от серьезной аллергии

04 июня 2026, 13:39

Врач Каменева: аллергическая сыпь держится долго и не зависит от времени суток

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Каждый второй родитель хотя бы раз сталкивался с красными пятнами на коже ребенка. Чаще всего виноваты аллергия или потница, но как понять, что за этими симптомами скрывается серьезное инфекционное заболевание или хронический дерматоз?





Врач-дерматовенеролог «НИКИ Детства» Лариса Каменева в беседе с «Радио 1» объяснила, что все многообразие высыпаний у детей можно разделить на три основные группы. И самая главная ошибка родителей — пытаться лечить их одинаковыми кремами.





«Самое частое — аллергическая сыпь. Второе — инфекционный вариант, и третье — то, что сопровождает хронический дерматоз. Главное отличие аллергии от инфекции — наличие зуда. Если ребенок расчесывает пятна, скорее всего, это реакция на раздражитель», — пояснила она.

«Атопический дерматит — это бич современной жизни. Каждые пять лет происходит увеличение количества пациентов. Цифры пугают: если оба родителя страдают этим заболеванием, вероятность рождения больного ребенка составляет 82%. Если болен один — 50%. При этом запускают механизм болезни не сами гены, а среда обитания: жесткая вода, домашняя пыль и, что особенно важно, химия в быту. Всевозможные запахи для дома вызывают очень высокую реакцию и запускают хронические процессы», — сообщила Каменева.

«Укусы насекомых часто происходят на открытых участках кожи: голова, руки, ноги. Аллергическая реакция не связана с открытостью, она локализована на любых участках. Кроме того, укусы "разрешаются" очень быстро (проснулись утром — увидели, к вечеру прошло), а аллергическая сыпь держится дольше и не зависит от времени суток», — предупредила врач.