Дерматолог рассказала, чем может грозить растирание лица полотенцем
Привычка растирать лицо махровым полотенцем после умывания может навредить коже. Об этом сообщила доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО) Юлия Галлямова, передает издание «Абзац».
Врач объяснила, что кожа лица, особенно в области вокруг глаз, очень чувствительна к прикосновениям. Полотенце, используемое с усилием, может вызвать дополнительное раздражение, хотя для здоровой кожи это не представляет серьёзной опасности. Специалисты не советуют интенсивно тереть чувствительную кожу, подчеркнула дерматолог.
У людей с тонкой и чувствительной кожей чрезмерное раздражение может стать причиной розацеа — воспалительного заболевания, при котором лицо покрывается покраснениями. Галлямова отметила, что растирание лица является одним из факторов, способствующих воспалению у людей, склонных к этому заболеванию.
