Дерматолог Чепурнова назвала признаки опасной родинки
Ряд признаков у родинки на теле человека может указывать на злокачественное образование. Опасные признаки в беседе с РИА Новости озвучила врач‑дерматовенеролог, косметолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры нормальной и патологической физиологии ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России Наталья Чепурнова.
Эксперт пояснила, что насторожить должны родинки с нечеткими краями, неравномерной окраской или асимметричной формой. Особую тревогу вызывают образования, которые кровоточат, зудят или заметно меняются внешне за сравнительно короткий срок. По словам Чепурновой, если родинка проявляет сразу несколько подобных признаков, то важно как можно скорее записаться на осмотр к дерматологу‑онкологу. Врач проведет обследование с применением дерматоскопии, позволяющее точно оценить состояние образования.
Кроме того, специалист дала рекомендации по профилактике. Она отметила, что каждому человеку полезно ежемесячно осматривать родинки самостоятельно в домашних условиях. Людям без факторов риска достаточно проходить профессиональный скрининг у дерматолога‑онколога с дерматоскопией один раз в год. Тем же, кто относится к группе повышенного риска — например, имеет от 50 до 100 родинок, — врач советует посещать специалиста примерно каждые три‑шесть месяцев. Такой подход поможет своевременно выявить возможные проблемы и принять необходимые меры.
