Работодатели не могут принуждать к сдаче средств на подарки, заявил юрист
Сбор средств на подарки в офисах должен оставаться исключительно добровольным, без какого-либо принуждения. Об этом рассказал руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин, которого цитирует RT.
Эксперт в беседе с новостным телеканалом отметил, что российское законодательство не позволяет работодателям требовать деньги на любые цели. Наниматель не может вычитать суммы из заработной платы сотрудников для таких нужд. Трудовой кодекс четко определяет основания для удержаний, и сборы не могут использоваться для экономии.
Эксперт добавил, что оплата медицинских осмотров остается обязанностью работодателя, и нельзя перекладывать эту ответственность на работников «ни в каком виде».
