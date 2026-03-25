«Арест и лишение прав»: Юрист рассказал, что грозит должникам по алиментам
Родители обязаны содержать своих детей независимо от размера доходов или семейного положения. В случае, когда бывшие супруги не могут договориться между собой, закон предлагает два пути: нотариальное соглашение или суд. Об этом рассказал управляющий партнер «Графкин и партнеры» Евгений Графкин.
По его словам, нотариальное соглашение имеет силу исполнительного листа, а при неисполнении его можно направить работодателю должника или приставам без обращения в суд.
«Плюс соглашения в том, что оно конфиденциально, в отличие от судебного процесса, условия соглашения остаются между сторонами и нотариусом. Информация не попадает в публичные базы данных судов», — пояснил Графкин в разговоре с RuNews24.ru.
В соглашение также можно включить дополнительные расходы: оплату обучения, секций, отдыха, лечения и жилья ребенка. Доли распределяются на каждого родителя. При этом размер алиментов не может быть ниже установленных норм. Так, на одного ребенка полагается не менее 25% дохода, на двоих — 33%, а на троих — 50%.
Графкин уточнил, что приставы удерживают до 70% заработка, если у плательщика возникает задолженность. При долге свыше 10 тысяч рублей ему запрещают выезд за границу и приостанавливают действие водительских прав. За неуплату алиментов в течение двух месяцев родителю грозит наказание в виде обязательных работ, ареста до 15 суток или штрафа до 20 тысяч рублей. Кроме того, в 2025 году появился публичный реестр должников по алиментам.
Эксперт порекомендовал не ждать в случае, когда второй родитель перестал платить алименты, поскольку за предыдущие периоды деньги взыскать довольно сложно. Соглашение или решение суда дают все инструменты для принуждения, заключил Графкин.