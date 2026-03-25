«Арест и лишение прав»: Юрист рассказал, что грозит должникам по алиментам

25 марта 2026, 14:20

Юрист Графкин: За долги по алиментам грозят лишение прав и реестр должников

Родители обязаны содержать своих детей независимо от размера доходов или семейного положения. В случае, когда бывшие супруги не могут договориться между собой, закон предлагает два пути: нотариальное соглашение или суд. Об этом рассказал управляющий партнер «Графкин и партнеры» Евгений Графкин.





По его словам, нотариальное соглашение имеет силу исполнительного листа, а при неисполнении его можно направить работодателю должника или приставам без обращения в суд.





«Плюс соглашения в том, что оно конфиденциально, в отличие от судебного процесса, условия соглашения остаются между сторонами и нотариусом. Информация не попадает в публичные базы данных судов», — пояснил Графкин в разговоре с RuNews24.ru.