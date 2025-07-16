«Заразить через кровь»: Россиянам рассказали, чем опасны укусы комаров и как их обрабатывать
Врач Лапа: комары могут передать болезнь через кровь
Лето — сезон активности насекомых, в особенности — комаров, которые кусают иногда так сильно, что после остаются волдыри и болячки.
Аллерголог, иммунолог, терапевт Людмила Лапа в беседе с «Радио 1» заявила, что комары в этом году особенно агрессивные.
«У многих есть аллергия на укусы комаров. Также не исключаем риски инфекций, потому что они могут где-то посидеть, а потом через кровь передать вам, то есть заразить любыми болезнями», — предупредила она.
По ее словам, комары особенно быстро размножаются в лесах, парках, рельефах в сырую и влажную погоду.
«Как только возвращается засуха, комаров становится меньше. Но нужно защищаться: стараться не оставлять открытых частей тела, и одежду надевать темного цвета, потому что светлое притягивает насекомых, как будто кожа», — сказала врач.
Лапа добавила, что если от комаров спастись не удалось, то необходимо смазать укусы минеральной водой.